Blitz delle Iene in Comune a Como: il sindaco Rapinese intervistato dalla iena Cizco

Quando è uscito dal suo ufficio si è trovato sul pianerottolo la troupe delle Iene, la nota trasmissione di Mediaset, in onda su Italia 1. Ad attendere il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, c'era per la precisione la iena Cizco con il suo cameraman. Il motivo del blitz delle Iene a Palazzo Cernezzi avrebbe a che vedere con la questione degli alloggi comunali sfitti. Il servizio di Cizco potrebbe avere preso spunto dalle parole che il prete di Rebbio, Don Giusto Della Valle, ha affidato a un editoriale sul periodico "Il Focolare" in cui invitava le persone senza casa a occupare alloggi comunali sfitti qualora si fossero visti negare ingiustamente l'assegnazione di un alloggio.