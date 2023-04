Finalmente Como ha un'idroambulanza per soccorrere le persone nel lago. Il veicolo acquatico è stato inaugurato alla Yacht Club mercoledì 12 aprile alla presenza di tutte le autorità. Il mezzo garantirà l'assistenza ai bagnanti e a chi si troverà in difficoltà sullo specchio d'acqua antistante la città e non solo. Il gommone Nau 184 è in dotazione alla Croce Rossa di Como. Misura 8,30 metri di lunghezza e monta un motore da 175 cavalli ed è dotata di barella galleggiante. A bordo sarà operativo all'occorrenza un equipaggio che conterà dai 3 ai 4 soccorritori.