A Olgiate Comasco e Menaggio arrivano due giovani comandanti della guardia di finanza

Sono il Tenente Luca Scarano (nella foto a destra) e il tenente Angelo Iannelli i due nuovi ufficiali dea guardia di finanza di Como. COmanderanno rispettivamente la compagnia di Olgiate Comasco e quella di Menaggio.

Scarano assume il nuovo incarico all’età di soli 26 anni dopo una pregressa esperienza come comandante della sezione operativa della compagnia della guardia di finanza di Imola. Scarano ha frequentato la famosa scuola militare “Nunziatella” di Napoli e, successivamente, l’accademia della guardia di finanza, laureandosi in Giurisprudenza, “con lode e dignità di stampa”, presso l’Università degli Studi di Bergamo. Ha conseguito, sempre con lode, un master di secondo livello in “Diritto tributario nei rapporti internazionali” all’università di Roma “Tor Vergata”.

Iannelli assume il nuovo incarico all’età di 28 anni dopo una pregressa esperienza operativa al gruppo di Ravenna dove si è occupato prevalentemente di controlli in ambito doganale e di contrasto ai traffici illeciti. Il tenente Iannelli ha frequentato l’accademia della guardia di finanza ed è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bergamo. Ad entrambi gli ffficiali, il comandante provinciale Michele Donega, nel congratularsi per i nuovi prestigiosi incarichi, ha formulato l’augurio di una gratificante esperienza professionale e di vita, invitandoli a profondere il massimo impegno a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.