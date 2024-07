Hospice San Martino è salvo, inizia la gestione affidata ad Asst Lariana

Dal 1 luglio 2024, sulla base del percorso condiviso con Regione ed Ats Insubria, Asst Lariana è subentrata nella gestione del servizio e delle attività dell’Hospice San Martino. A salutare e ringraziare il personale in via Castelnuovo questa mattina sono intervenuti il direttore socio sanitario di Asst Lariana, Maurizio Morlotti, il direttore delle Cure Palliative Carla Longhi e per il Dapss (Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie) la dottoressa Eleonora Tricarico. La direzione dell’Hospice è stata affidata alla dottoressa Longhi e il coordinamento infermieristico ad Anna Scanziani, coordinatrice delle Cure palliative domiciliari e dell’Hospice a Mariano Comense. La struttura comasca, che conta dieci posti letto, beneficia della presenza dei volontari di Accanto, associazione di volontariato nata nel dicembre 2005 in concomitanza con l'apertura dell'Hospice San Martino e da allora al fianco di pazienti e familiari.

“Ringraziamo il personale della cooperativa che ha voluto proseguire il percorso con noi - osserva il direttore socio sanitario di Asst Lariana, Maurizio Morlotti - e ringraziamo il personale di Asst Lariana che con la sua presenza assicura una piena risposta ai bisogni di questa importante realtà. Doveroso, inoltre, un ringraziamento a tutti gli uffici amministrativi e tecnici di Asst Lariana che con il loro lavoro hanno consentito di rispettare i tempi di avvio della nostra gestione”.

(In foto: il direttore socio sanitario di Asst Lariana (dietro il secondo da sinistra) insieme a Carla Longhi (davanti terza da sinistra), Anna Scanziani (davanti, quarta da sinistra), la presidente dell'associazione Accanto, Gisella Introzzi (dietro, la prima da sinistra), Eleonora Tricarico (terza da destra).