Hole in One al Tumore: al Lanzo Golf Club vince la solidarietà

Si è disputata ieri al Circolo di Lanzo la quarta edizione della gara di golf a sostegno dell’Associazione Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli. Una nove buche Stableford HCP. Un evento ormai consolidato nel calendario gare del circolo lanzese accolto con grande favore dal presidente Giovanni Porta. La gara è l'occasione per raccogliere fondi per sostenere le iniziative per la cura domiciliare. “La gara è nata in ricordo a Giovanni Severgnigni che ha sempre sostenuto l’associazione impegnata nella cura dei malati oncologici dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. - spiega Giovanna Luchena, oncologa del nosocomio lariano -.In particolare quest’anno il ricavato sarà destinato al progetto di cura dei pazienti a domicilio”.

I giocatori

Quarantacinque i giocatori con il cuore grande e una grande voglia di sostenere una delle associazioni più radicate nel tessuto comasco e presieduta da Monica Giordano. Giovanna Luchena, in rappresentanza dell’Associazione, insieme a Pierangelo Marchini, vicepresidente del Circolo di Lanzo e Matteo Augustoni, co-organizzatore e socio del Lanzo Golf Club, ha accolto al termine della 9 buche i giocatori.

I premiati

Ha vinto la sfida con un 1° lordo Stefano Puricelli. Nella 1^ categoria, il 1° Netto a Christian Franchi, 2° Netto Luca Sicarini, 3° Netto Virgilio Grandi. Nella 2^ categoria il 1° Netto a Gianluigi Valsangiacomo, 2° Netto Carlo Cereda, 3° Netto a Pierangelo Marchini. Premio Lady a Roberta Franchina, 1° Seniores Stefano Lanfranconi, 1° Juniores Alessandro Severini. E poi, ancora, premi al Driving contest donna Buca 1 a Roberta Franchina. Driving contest uomo Buca 1 Giovanni De Maria, Nearest to the pin donna Buca 5 a Roberta Franchina (metri 4,41), NEarest to the pin uomo Buca 2 Giovanni De Maria (metri 5,46), Nearest to salame Buca 7 Stefano Lanfranconi (metri 4,30) e Strightest drive Buca 8 a Stefano Puricelli (metri 1,78). Si sono aggiudicati un premio per il putting green Roberto Natta (1° classificato), Fabio Gatti (2° classificato), Pierangelo Marchini (3° classificato) e Alessandro Severini (4° classificato).