Hilton Lake Como: un futuro rosa davanti a noi

L’hotel Hilton Lake Como in via Borgo Vico riapre i battenti il 29 di aprile. “Siamo pronti, pieni di energia e con tanta voglia di nuovo” afferma il direttore generale Alessio Colavecchio, “non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri ospiti.” In questa primavera l’hotel riattiverà gradualmente tutti i servizi. Nella prima fase il fulcro ruoterà tutto attorno al meraviglioso rooftop che ospita il lounge & dining concept Terrazza 241, la piscina a sfioro ed il solarium, tutto con vista mozzafiato sul primo bacino del Lago. Il concept “all day dining”, dal pranzo alla cena, passando per l’aperitivo, con l’ormai consueto servizio di qualità e il sempre apprezzato intrattenimento musicale dal vivo si estende all’utilizzo serale del solarium con una nuova zona lounge che permettera’ di soddisfare l’immensa richiesta locale di aperitivi e cene all’ aperto.

L’offerta per gli ospiti dell’hotel

Per il primo periodo le colazioni, à-la-carte, saranno servite con vista lago di Como. “Sappiamo che i primi a ritagliarsi qualche momento di svago in hotel saranno proprio i viaggiatori a corto raggio, alla ricerca di strutture sicure e in grado di regalare momenti indimenticabili dopo questo periodo così complicato” continua il direttore “la nostra priorità è di creare un soggiorno protetto, grazie al programma di igiene Cleanstay introdotto da Hilton e per coccolarli, rendendo ogni aspetto della vacanza impeccabile”.

Creato anche un ventaglio di offerte integrate con il territorio, una vera “Lake Como Experience”, disegnando attività all’aria aperta alla scoperta della destinazione, che incontreranno i gusti di tutti gli ospiti, dai più attivi ai più romantici. L’aspettativa è di apertura al mercato europeo in breve tempo e il ritorno di matrimoni ed eventi che sono mancati nel 2020. Abbiamo spazi mozzafiato per eventi ed uno staff dedicato che non vede l’ora di far rivivere a privati ed aziende esperienze memorabili.

L’offerta per gli esterni

Come da DPCM, dal 15 di maggio sarà possibile accedere anche alla piscina panoramica. I comaschi potranno usufruirne con formula pool & dining: spazio riservato con lettino e ombrellone e in abbinamento il pranzo e/o l’aperitivo. Dopo il successo dell’edizione winter pop-up di Terrazza 241 dove, in collaborazione con eccellenze locali è stato creato un suggestivo giardino d’inverno vista lago, per l’estate 2021 gli spazi all’ aperto serali si arricchiranno di una nuova area lounge per aperitivi anche di tarda serata. Anche in questo caso l’hotel coopererà con aziende innovative locali del mondo del design.

La nuova lounge avrà un mood PINK. “I nostri chef ed i nostri bartenders hanno creato una collezione di emozioni.....tutte in rosa!” prosegue Colavecchio, “Siamo certi che questo nuovo spazio saprà stupire e alleggerire le giornate estive e regalare preziosi attimi di svago per tutti”.

L’ultima novità riguarda il nuovo pop-up concept di streetfood che nascerà nelle terrazze al piano terra e che diventerà un’alternativa a Terrazza 241 sia per i clienti dell’ hotel che per i locali. Caratterizzato da un’atmosfera informale, sarà non solo meta ideale per famiglie, ma anche per chi vorrà seguire i vari eventi sportivi di cui l’estate 2021 sara’ molto ricca.

L’innovazione e la creativita’ rimangono fondamentali per Hilton Lake Como, che grazie a nuovi servizi e spazi continua a supportare la destinazione del Lago di Como.