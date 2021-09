Summit sul clima, Vertemate con Minoprio al centro del mondo

Si chiama 'High Summit Cop26' ed è l'evento internazionale in programma il 24 e il 25 settembre alla Fondazione Minoprio. Il summit è dedicato alla montagna, ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile. Un momento che si pone l'obiettivo riportare le montagne al centro del dibattito scientifico e politico e che delle declinazioni decisive dedicate ai giovani.

L'evento è stato presentato a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Lombardia e dall'assessore all'Ambiente e Clima. Infatti, Regione Lombardia giocherà un ruolo importante in questo importante incontro.

La High Summit Cop26 è organizzata da EvK2Minoprio nell'ambito del progetto 'Mountain Genius' e in collaborazione con altri enti e istituzioni. Vede la partecipazione di Regione Lombardia e il patrocinio dei ministeri della Transizione Ecologia e degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

L'evento

L'evento ha 9 sessioni scientifiche. Saranno approfonditi questi temi: cambiamenti climatici, risorse idriche, ecosistemi, impatti ambientali e socio-economici, tecnologie, trasporti, economia circolare, strategie europee per la gestione dei territori alpini, benessere e vita delle comunità montane.

"Presentiamo un progetto importante dedicato alle montagne e alla loro tutela - ha affermato il presidente di Regione Lombardia - anche alla luce del cambiamento climatico e della necessità di uno sviluppo sempre più sostenibile. Le montagne sono contenitori di un valore unico, come l'acqua e ambienti che meritano grande attenzione e specificità".

"Tutelare l'ambiente - ha aggiunto - valorizzarne le biodiversità, difendere i territori fragili, sono alcune delle priorità che la politica deve perseguire con impegno e determinazione".

Il ruolo della Lombardia

"La Lombardia e Milano - ha spiegato - quest'anno ospiteranno sia la conferenza High Summit preCop Milan sia il Cop26 dei giovani 'Youth4Climate', contribuendo alla loro organizzazione insieme al Ministero della Transizione Ecologica e il Comune di Milano: appuntamenti di studio e riflessione per portare avanti un progetto di tutela coerente".

"Anche l'Unione Europea ha promosso una serie di iniziative per una strategia dedicata, quella della Macroregione alpina Eusalp - ha aggiunto il presidente - di cui Regione Lombardia è stata l'ultima regione europea alla presidenza, nella consapevolezza che un territorio così particolare meriti politiche specifiche in tutti i campi, dai trasporti all'ambiente all'agricoltura".

"Resto convinto - ha sottolineato - che questo sia l'approccio corretto, da essere validamente ripreso anche in un contesto internazionale, quale quello della Conferenza sul Clima".

"In Regione Lombardia - ha concluso - per affrontare i problemi connessi alla montagna, abbiamo istituito un assessorato ad hoc per portare avanti politiche e interventi dedicati, che devono essere posti in essere nel confronto costante con i territori e attraverso la loro partecipazione".

Sulle montagne abita il 15% della popolazione mondiale, più dell'intera popolazione d'Europa e dalle montagne deriva tra il 60% e l'80% dell'acqua dolce disponibile sulla terra, dalle quali dipendono 1,9 miliardi di persone.

"Cop26 - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia - è un tassello importante che Regione Lombardia sta realizzando per andare verso la mitigazione dei prossimi cambiamenti climatici. È vero che acqua viene da nostre montagne, ma sappiamo che ce ne sarà sempre di meno, per esempio con lo scioglimento dei ghiacciai alpini".

"Ricordo che di questi temi - ha spiegato - parleremo anche il 7-8 ottobre a Dubai nel padiglione Italia, nella settimana dedicata all'ambiente e ai cambiamenti climatici".

"Spesso la mobilità viene associata all'inquinamento e all'uso massiccio di combustibili fossili. La presenza del gruppo FNM nel contesto di Cop26 - ha rimarcato il presidente di FNM Andrea Gibelli - testimonia, per contro, la scelta del gruppo di investire sulla transizione energetica sostenibile".

"Il tema della montagna è diventato fondamentale alla luce del simbolico, primo esempio in Europa dell'Hydrogen Valley - ha aggiunto - il progetto di FNM, Trenord e Regione Lombardia che coinvolge la Valcamonica attraverso una trasformazione infrastrutturale che ha al centro le montagne, basato sull'acquisto di nuovi treni alimentati a idrogeno, che serviranno, dal 2023, la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, in sostituzione degli attuali convogli a motore diesel".

"Un banco di prova, imperniato su una tecnologia 'disruptive' - ha concluso - che riconnette il territorio senza comprometterlo, attraverso una collaborazione di filiera".

"Le montagne sono anche luoghi speciali che - ha sottolineato Agostino Da Polenza, l'ideatore del progetto 'Mountain Genius' e promotore dell'iniziativa - hanno delle connotazioni uniche che vanno salvaguardate, come fa da anni Regione Lombardia per esempio con le aree protette montane. Nella due giorni di Minoprio dunque tenteremo di riportarle al centro dell'attenzione politica".

"Oggi è il momento per fare passo avanti - ha detto Maurizio Gallo, presidente EvK2Minoprio - per aiutare le popolazioni che vivono in montagna". "Per questo - ha spiegato - è centrale l'elemento giovani. Saranno coinvolti i 1.400 ragazzi che studiano nella scuola di formazione di Minoprio".

"L'obiettivo - dice Efrem Ferrari, consulente della Banca mondiale - è vedere stakeholders, player, protagonisti di mondi diversi unirsi per lavorare insieme. Formazione e consapevolezza dei giovani saranno al centro, anche per ridurre povertà e disuguaglianza".

Il programma completo dell'evento del 24-25 settembre è disponibile sul sito www.mountaingenius.org