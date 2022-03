Guidare un'auto svizzera in Italia? Senza autorizzazione doganale c'è una maxi multa

Forse non tutti sanno che guidare un veicolo immatricolato fuori dal territorio comunitario senza apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio doganale può costare una salatissima multa. Ne sanno qualcosa i due italiani fermati al valico doganale di Ponte Tresa dalla guardia di finanza. Come riportato dal sito di Ticinonline uno dei due conducenti guidava una lussuosa Porsche Macan. L'altro, invece, viaggiava su una Renault Kangoo. Nel corso dei controlli di routine è emerso che nessuno dei due era provvisto della necessaria autorizzazione doganale. Irregolarità costate agli automobilisti sanzioni per un importo complessivo di 7 mila euro.