Guerra in Ucraina, la 18enne comasca dispersa è stata ritrovata da una giornalista

È stata ritrovata da una giornalista Monica Perosino, un'inviata di guerra Alessia Viter, la ragazza di 18 anni di Alserio dispersa in Ucraina.

L'appello è stato lanciato dalle pagine de La Provincia di Como, ed è stata la mamma Iryna a chiedere aiuto per riportare a casa la figlia di diciotto anni, Alessia Viter di Alserio che era rimasta bloccata a Dnipro, una delle più grandi città dell’Ucraina situata nella parte orientale del paese.

Due settimane fa madre e figlia erano andate in Ucraina a trovare la nonna ma poi Iryna, essendo titolare di un'impresa brianzola, è tronata in Italia, lasciando Alessia a casa della nonna, non potendo certo immaginare che sarebbe scoppiata la guerra. La signora aveva detto di aver sentito l'ultima volta la figlia venerdì 25 febbraio e stava andando con la nonna a prendere un treno che doveva portarle al confine.

Alessia e la nonna, come riferito da La Provincia, si erano rifugiate in una casa di campagna. La giornalista in un momento di pausa dai bombardamenti, è riuscita ad individuare la casa di uno zio che l'ha messa in contatto con la ragazza che era fuggita