Un altro guasto: all'improvviso Blevio resta senz'acqua per 4 giorni

All'improvviso i cittadini di Blevio si sono trovati senz'acqua. Dal primo pomeriggio di lunedì 22 marzo dai rubinetti del piccolo Comune rivierasco ha smesso di uscire acqua. Le notizie arrivate dall'amministrazione comunale attaverso un post su Facebook non hanno potuto fare altro che gettare nello sconforto i residenti del paese: "Il guasto all'acquedotto non può essere riparato in breve tempo. Entro sera verranno quindi attivati dalla Protezione Civile, punti di distribuzione acqua in tutte le frazioni".



La Protezione Civile si è attivata per distribuire a tutte le famiglie i rifornimenti idrici. Purtroppo la soluzione del problema non sembra affatto cosa semplice e veloce, tutt'altro. In un altro aggiornamento l'amministrazione comunale ha reso noto quanto segue: "La rottura della condotta si è verificata in un punto dove è particolarmente difficoltoso intervenire. Como Acqua informa che è necessario sostituire circa 50 metri di tubo ammalorato. I tecnici della società prevedono il ripristino dell'erogazione dell'acqua nella giornata di giovedì 25 marzo".L'esasperazione dei cittadini di Blevio è più che comprensibile visto che questo è solo l'ultimo di una serie di disagi causati da guasti e rotture all'acquedotto. Inoltre in alcune abitazioni si sono verificati anche problemi agli impianti di riscaldamento causati proprio dall'assenza di acqua.