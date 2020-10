Como, ancora un guasto al teleriscaldamento: 16 gradi nelle case di Muggiò

Ancora famiglie comasche senza riscaldamento. Il guasto alla rete gestita da Comocalor è stato localizzato in zon piazza Camerlata ma ha ripercussioni sui quartieri circostanti, come Muggiò dove in questi giorni nelle case di alcune famiglie sono stati registrati costantemente 16 gradi.

Stamattina, 16 ottobre 2020, in Comune si è svolto un incontro con Comocalor circa la necessità di intervenire in tempi brevi per riparare una perdita alla rete del teleriscaldamento in piazza Camerlata.

L'azienda ha spiegato che "l’obiettivo è ridurre al massimo l’impatto del cantiere sulla circolazione veicolare, ricorrendo anche alla tecnica spingitubo che consente di operare con efficacia limitando lo scavo della pavimentazione stradale e lo spazio occupato dal cantiere".

Le opere cominceranno lunedì 19 ottobre e saranno limitate, in questa prima fase, all'intervento di scavo e manomissione del tratto di via Colonna-Camerlata che immette in direzione di via Varesina. In via Colonna sarà garantito il transito veicolare.

Allo stato attuale la rete di teleriscaldamento è attiva in tutta la sua estensione tranne che nella zona di Como Sole (via Montelungo) e, appunto, in piazza Camerlata, dove sono in corso attività finalizzate al contenimento della perdita e alle ricadute sull'assetto complessivo della distribuzione.