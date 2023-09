Guasto del passaggio a livello a Borghi, ennesimo caos in città

Nuovo guasto sulla linea delle Ferrovie Nord tra Como Lago e Cadorna. In questo ennesimo caso il problema si è però verificato non a un treno ma al passaggio a livello di Como Borghi. Il gusto ha causato il blocco del convoglio appena partito dalla stazione a Lago e diretto verso Milano. Il treno, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto fermi per oltre un quarto d’ora all’altezza del passaggio a livello tra viale Cattaneo e viale Lecco. Immediatamente la città è piombata nel caos con traffico lungo tutto il girone e non solo. Tuttavia, ancora intorno alle 16, si sono formate nuove code.