Guasto all'acquedotto: Grandate senz'acqua

Un'intera giornata senz'acqua a Grandate. A causa di un guasto dell'acquedotto l'intero paese è rimasto senza servizio idrico. Oltre che per le private abitazioni il disagio è stato grande anche per le attività commerciali che non hanno potuto lavorare, come ad esempio esercizi pubblici e parrucchieri. Il guasto si è verificato nel corso della notte a cavallo tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, ma è solo nel tardo pomeriggio che è stato riparato. Il servizio idrico a iniziato a normalizzarsi intorno alle ore 17.