Guasto alla rete elettrica: oltre 150 utenze senza corrente a Faloppio e Vertemate

Due guasti alla rete elettrica in due diversi punti della provincia di Como stanno causando notevoli disagi a oltre 150 utenze. Per la precisione, le zone interessate dall'interruzione di energia elettrica sono situate a Faloppio (dove si stimano 150 utenze senza corrente) e a Vertemate (altre 15 utenze). Nel primo caso l'interruzione è iniziata intorno alle 7.45 e secondo quanto comunicato da Enel Distribuzione sul sito e-distribuzione.it, il ripristino della corrente dovrebbe avvenire entro le ore 14. A Vertemate, invece, i disagi sono iniziati intorno alle ore 10.30. La riparazione del guasto era prevista per le 12.30, ma alcuni minuti dopo tale orario perdurava l'assenza di corrente elettrica.