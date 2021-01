Guardia di Finanza, il comandante regionale in visita a Como: il suo plauso alle Fiamme Gialle lariane

Giornata importante e di soddisfazione per il comando provinciale della Guardia di Finanza di Como: ieri, 21 gennaio 2021, il comandante regionale,Stefano Screpanti, ha effettuato una visita sul Lario per incontrare il comandnate provinciale Giuseppe Coppola, il Prefetto, il presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Como con i quali si è lungamente intrattenuto.

Successivamente, il generale di divisione, Screpanti, ha incontrato a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale, una rappresentanza di militari in servizio in città e in provincia. In questa occasione il comandante regionale ha rivolto il suo saluto ai presenti e ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle lariane apprezzandone la professionalità e il grande impegno dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da dovuta al covid.

Nella stessa giornata, il generale ha visitato la compagnia territoriale di Erba esprimendo il suo personale ringraziamento ai militari in servizio per l’attività svolta nelle molteplici aree di competenza del Corpo e, per l’efficacia dei controlli effettuati per la prevenzione e il contrasto degli illeciti economici e finanziari, con particolare riguardo alle frodi fiscali.