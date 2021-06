Como, la Guardia di Finanza celebra il 247° anniversario della sua fondazione

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale di Como hanno celebrato il 247° Anniversario della fondazione del Corpo.

La cerimonia, tenuta in forma contenuta e nel rispetto delle prescrizioni anti COVID-19, è iniziata con la resa degli onori alle vittime del dovere e la deposizione della corona d’alloro al Sacrario di Palazzo Terragni, alla presenza del Prefetto di Como, Andrea Polichetti, del Comandante Provinciale, del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale e del Presidente della Sezione A.N.F.I. di Como. Successivamente, presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza sito in via Repubblica Romana a Como, alla presenza di rappresentanze di militari in servizio presso i Reparti lariani e di personale in congedo delle sette Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri aventi sede nella locale provincia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale del Corpo. La cerimonia si è quindi conclusa con un breve discorso del Comandante Provinciale Giuseppe Coppola e con la lettura della Preghiera del Finanziere. Di seguito, si riporta una sintesi dei risultati conseguiti, nel 2020, dai Reparti dipendent