Guardia di finanza, il comandante regionale in visita a Como

Oggi 15 dicembre 2022, il generale di divisione Leandro Cuzzocrea, comandante regionale della Lombardia della guardia di finanza, ha visitato il comando provinciale di Como.

Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Coppola, l’ufficiale generale ha incontrato il prefetto di Como Andrea Polichetti, il procuratore della Repubblica di Como Massimo Astori e il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni. Al termine delle visite, nella prestigiosa cornice di palazzo Terragni, sede del comando provinciale e del reparto operativo aeronavale, il generale Leandro Cuzzocrea ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio in città e nella provincia lariana.

In questa occasione ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo della polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle fiamme gialle lariane di cui ha apprezzato le tradizioni, la professionalità e l'impegno. Infine, dopo l'incontro con i rappresentanti delle sette delegazioni dell'Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ha visitato il Gruppo Como, ringraziandolo in particolare per l'attività svolta nella prevenzione degli illeciti economici e finanziari, specie delle frodi fiscali.