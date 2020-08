Guanzate: gioca un euro e vince 1 milione

Million Day è un gioco quotidiano: l'estrazione si tiene ogni sera alle ore 19. Ieri sera, 24 agosto, al Bar Ok di Guanzate (CO), qualcuno, ancora anonimo, ha vinto ben un milione di euro, giocandone solo uno. In paese stanno cercando di capire chi possa essere il fortunato e tutti si augurano che la cospicua vincita sia andata nelle mani di qualcuno che ne abbia davvero bisogno.

