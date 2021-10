Inverno sulle piste: per sciare in Svizzera non serve il green pass

Sulle piste da sci svizzere non servirà il green pass. Lo ha reso noto l'Associazione funivie svizzere che in un comunicato stampa ha precisato che "per il momento non saranno introdotte modifiche al piano di protezione attuale degli impianti di risalita". Quindi nella confederazione elvetica per sciare vigono le stesse regole dei trasporti pubblici. Sarà obbligatorio indossare le mascherine all'interno delle cabine degli impianti di risalita e nei locali al chiuso (dove bisogna mantenere anche il distanziamento), ma la capacità delle cabine non sarà limitata.

ben diverse sono le cose in Italia dove per accedere agli impianti di risalita occorre avere il green pass, come spiegato nel nostro articolo.