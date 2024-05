Grave marginalità sociale: firmato a Como un super protocollo per dare servizi e aiuti concreti

Sono 14 gli enti che che hanno firmato a Palazzo Cernezzi il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema di servizi territoriali per lo sviluppo di progettualità integrate a favore di persone in condizione di grave marginalità sociale o senza dimora presenti in Como attraverso l’istituzione di un’èquipe multidisciplinare e di un tavolo per l’integrazione socio-sanitaria”. Tra questi anche Asst Lariana.

La firma è stata apposta dal direttore generale, Luca Stucchi, intervenuto insieme al direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, alla dottoressa Teresa Parillo, direttore ff della struttura Dipendenze, e al professor Nicola Poloni, direttore della Psichiatria Lariana Ovest.

Asst Lariana partecipa al progetto con i servizi e il personale afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (il Centro Psico Sociale e i Sert, i servizi di cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche), il personale del Punto Unico di accesso della Casa di Comunità Napoleona, gli assistenti sociali del Servizio Sociale dell’ospedale Sant’Anna. “Oggi siamo qui insieme, anche e soprattutto, per generare una cultura dell’accoglienza e dell’accettazione della diversità - ha sottolineato Stucchi - La diversità riguarda tutti noi ed è parte di tutti noi, non dobbiamo dimenticarlo e lo dobbiamo raccontare, in particolare, ai giovani”. Capofila del progetto ed ente coordinatore è il Comune di Como. Sul piano operativo l’iniziativa vede riunirsi almeno una volta al mese, o al bisogno, i componenti dell’èquipe multidisciplinare; il tavolo socio-sanitario approfondisce le criticità segnalate dall’èquipe per individuare soluzioni e riunisce, ogni due mesi, i referenti delle direzioni degli enti coinvolti.

Gli enti firmatari

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata - Ospedale Valduce

Azienda Sociale Comasca Lariana

Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus

Associazione Solidarietà e Cooperazione Internazionale Don Guanella Odv

Piccola Casa Federico Ozanam

Casa Divina Provvidenza - Opera Don Guanella - Tetto della Carità Fondazione Somaschi

Onlus

Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà

Provincia di Como - Settore Politiche Attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Como e

collocamento mirato disabili provinciale

Symplokè Società Cooperativa Sociale Onlus

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione Onlus

Osservatorio Giuridico per i Diritti dei Migranti Odv

Csv Insubria Sede territoriale di Como