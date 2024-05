Tempeste di grandine nel Comasco: strade e autostrade imbiancate. Foto e video

Il maltempo non perdona: insieme alla pioggia nel Comasco ieri 22 maggio è arrivata anche la grandine. Chicchi in quantità: a San Fedele d'Intelvi il primo scroscio, violentissimo (qui il video) alle 14.15 circa ma altre zone sono state colpite dallo stesso fenomeno. Parliamo di Lurate Caccivio, Torno, Como città (anche se con minore intensità) e persino sull'autostrada A9 e a Chiasso (in copertina), creando non pochi problemi alla viabilità. A seguire il video da Blessago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In altre zone la forte pioggia ha trasformato le strade in fiumi creando non pochi disagi a chi si muoveva in auto. Nel video sotto una segnalazione dalla ex Briantea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allerta meteo della protezione civile è valida anche per la giornata di oggi 23 maggio. Articolo in aggiornamento. Mandateci le vostre segnalazioni, foto e video su WhatsApp al +39 338 428 4765