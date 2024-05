Violenta grandinata nel Comasco, in pochi minuti le strade come fiumi di ghiaccio: video

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi 22 maggio a San Fedele d'Intelvi. Erano le 14.15 circa quando la perturbazione con tutta la sua forza è cominciata ed è durata 20-25 minuti. A testimoniare il tutto il video di Luca Rancan. Le strade in pochissimi minuti sono diventate dei fiumi di ghiaccio e la città si è colorata di bianco. Sembrava davvero una giornata invernale. Forti temporali sono in arrivo anche a Como, come riportano gli esperti di 3Bmeteo. A Como rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2665m. Allerte meteo previste: pioggia.