Grandate baciata dalla fortuna: vinti 50mila euro al 10eLotto

Giornata piena di vincite al 10eLotto quella di martedì 12 dicembre. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, registrata una vincita da 100mila euro a Bedizzole, in provincia di Brescia, grazie a un “9 Doppio Oro” in un'estrazione istantanea. A Grandate, in provincia di Como, vinti 50mila euro in seguito a un “9” in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 20mila euro Brugherio (MB) con un “9” in un'estrazione abbinata a quella del Lotto, e una vincita da 5.200 euro a Meda (MB) con un “8” in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,3 milioni di euro, per un totale di 3,6 miliardi da inizio anno.