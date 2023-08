È il wekeend del Gran Premio di Monza: come arrivare, treni e parcheggi

Anche quest'anno il primo weekend di settembre c'è il mitico Gran Premio di Monza, giunto alla sua 94a edizione, evento per cui da ogni parte d'Italia e del mondo accorrono migliaia di persone. il GP si svolgerà dal 1° al 3 settembre 2023 e saranno tre giorni ricchi di gare ma anche di eventi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Monza Fuori GP”, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre 2023 e per garantire gli spostamenti delle migliaia di tifosi attesi in città nel weekend per la gara, il comune ha predisposto un piano straordinario della viabilità con alcune modifiche alla circolazione, come illustrato in seguito.

Da Como, data la vicinanza, Monza si può tranquillamente raggiungere in auto (ci saranno appositi parcheggi), oppure col treno. Ecco, come riportato dai colleghi di MonzaToday (sulle cui pagine potrete trovare molte informazioni anche su tutto ciò che accade "fuori dalla pista") come funzioneranno la viabilità, i parcheggi e i trasporti.

I treni per il Gran Premio

Ci saranno biglietti speciali da tutta la Lombardia e da Milano. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico "Monza Autodromo treno+bus", che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta "Linea Nera" fino al Gate G dell'Autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l'Autodromo con il biglietto speciale "Day Pass GP Monza 2023", che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco.

I parcheggi per il Gran Premio

Sono circa 10.000 i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ istituito in Via Grandi a Vedano, 1600 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 1900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 2000 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi che comprende, quest’anno, anche il parcheggio dell’ex-fiera di Monza, oltre 600 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+ 20 bus) nel parcheggio ‘rosso’ a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati.

Le navette per il Gp

Saranno 3 le linee di navette in circolazione che, nelle tre giornate, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 21.00: linea NERA per collegare la stazione di Monza FS al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea BLU che dal parcheggio BLU in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea VIOLA che dai parcheggi VIOLA (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo).

La mappa

I divieti per il Gran Premio (e per il Fuori Gp) a Monza

- dalle 7:00 del 31 agosto alle 13 del 4 settembre è vietata la circolazione nelle piazze:

Trento e Trieste

Duomo

Carrobiolo, nel tratto compreso da vicolo Carrobiolo sino all’intersezione con vicolo P. Frisi

Roma, nello spazio antistante la fontana e l’Arengario

San Pietro Martire

San Paolo

Centemero e Paleari

Cambiaghi

- il 2 settembre dalle 14 alle 23 e il 3 settembre dalle 8:00 alle 14 è vietata la circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra le piazze Roma e Garibaldi

Sempre dalle 7 del 31 agosto alle 13 del 4 settembre è vietata la circolazione in:

via degli Zavattari

via Locatelli, nel tratto compreso tra le vie Camperio e degli Zavattari

via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra le vie Camperio e degli Zavattari.

I veicoli dei residenti, di destinazione e i mezzi di pronto soccorso potranno accedere alle località con entrata/uscita dalle intersezioni Locatelli / Camperio e/o Giuliani / Camperio.

In deroga alla disciplina vigente viene istituito il doppio senso di circolazione in via A. Locatelli e in via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari

Dalle 7 del 30 agosto alle ore 23:30 del 3 settembre è previsto anche il divieto di sosta in via P.R. Giuliani, su ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Zavattari e Manzoni, e in via Petrarca, lato civici dispari da piazza Citterio per 18 m.



Anche in via Guarenti è previsto il divieto di sosta il 2 e 3 settembre e lo spostamento dei capolinea delle linee bus.

Nelle giornate dell'1, 2 e 3 settembre 2023 dalle ore 05.00 alle ore 24.00, a discrezione della Polizia Locale, a seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare e in seguito a particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica:

- è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati:

in viale Battisti, carreggiata sud, dall’incrocio con piazzale Virgilio sino all’incrocio con viale Brianza;

in viale Brianza dall’intersezione con viale Battisti sino all’incrocio con via A. Ramazzotti;

all’incrocio via Giusti / viale Battisti.

- è vietata la svolta a sinistra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da:

via Boito all’incrocio con Viale Cesare Battisti;

via Donizetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti.

- è vietata la svolta a destra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da:

Via D. Alighieri all’incrocio con Viale Cesare Battisti;

Via Monti e Tognetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti.

- è disciplinata la circolazione a senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in:

via Giusti, dall’incrocio con via G. Sirtori fino all’incrocio con viale Cesare Battisti.

Il 31 agosto dalle 16 alle 23, in via A. Pennati, nel tratto compreso tra via Longhi e il civico 8 sono previstiil restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo.