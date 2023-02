Gli autovelox in Ticino: dove sono dal 13 al 19 febbraio

Nuova settimana di controlli della velocità sulle strade del Ticino. Visto quanto sono salate le multe in Svizzera è meglio per i frontalieri conoscere i punti in cui rischiano di incappare negli autovelox delle polizie comunali e della polizia cantonale ticinese. Ecco dove verranno effettuati i controlli nella settimana dal 13 al 19 febbraio 2023.

Distretto di Blenio

Malvaglia

Olivone

Leontica

Distretto di Leventina

Giornico

Bodio

Chiggiogna

Rodi Fiesso

Distretto di Riviera

Lodrino

Biasca

Iragna

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Preonzo

Sementina

Giubiasco

Distretto di Locarno

Ascona

Porto Ronco

Ranzo

Quartino

Riazzino

Distretto di Lugano

Brusino Arsizio

Cernesio

Cadepiano

Pambio Noranco

Banco

Pura

Vezia

Madonna del Piano

Orino

Bedano

Sigirino

Melide

Porza

Paradiso

Morcote

Massagno

Vico Morcote

Loreto

Agno

Magliaso

Bioggio

Molino Nuovo

Lugano Centro

Distretto di Mendrisio

Novazzano

Capolago

Morbio Inferiore

Ligornetto

Genestrerio

Carasso

Riva San Vitale