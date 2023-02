Girinoco senz'acqua: che cosa è successo

Improvvisa mancanza di acqua al Comune di Colverde nella serata del 17 febbraio 2023. Per la precisione il disagio ha riguardato la frazione di Gironico. Da quanto si è appreso sembra che E-Distribuzione abbia interrotto la corrente elettrica causando, dunque, un malfunzionamento delle pompe dell'acqua che hanno richiesto tempo per essere ricaricate. Dal numero segnalazione guasti si è appreso inoltre che il problema sarebbe stato risolto "in serata", ma l'interruzione della fornitura idrica che è avvenuta intorno alle ore 19, alle ore 21.30 non era stata ancora ripristinata.