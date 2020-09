Como, passa il Giro d'Italia under 23: circolazione sospesa per dieci minuti

Giovedì 3 settembre 2020 dal lungolago di Como passa il Giro d’Italia under 23. E’ prevista la sospensione temporanea della circolazione sul tratto interessato (via Torno, piazza Matteotti, lungolario Trieste e Trento, viale Rosselli, via Borgovico, via Bellinzona e via per Cernobbio) da 15 minuti prima dell’ingresso in città della gara, previsto tra le ore 15,26 e le ore 15,37, e il passaggio del veicolo di fine corsa, previsto tra le ore 15,30 e le ore 15,41.

