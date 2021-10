Giro di Lombardia a Como: il video della partenza da piazza Cavour

Sono partiti, da Piazza Cavour, puntualissimi accompagnati dalle campane e dal rigoroso conto alla rovescia. Al via, partendo da Como, il Giro di Lombardia che dovrebbe lasciare il territorio comunale intorno alle 11. Ecco quindi per chi se la fosse persa la partenza della gara. Un momento emozionante. Molte le persone accorse in piazza per sostenere gli sportivi in gara. Dopo le 11 i ciclisti dovrebbero aver lasciato il territorio comunale. Qui alcune informazione utile. Intanto vinca il migliore!

