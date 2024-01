Giorno della Memoria, le medaglie d'oro a 11 comaschi deportati e uccisi. Chi sono

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conferito 11 Medaglie d’Onore ad altrettanti "cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti" residenti in provincia di Como

Le medaglie verranno consegnate dal Prefetto Andrea Polichetti e dal rispettivo sindaco, durante una cerimonia che si svolgerà sabato 27 gennaio 2024, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria.

Ecco chi sono i destinatari:

- ABATE Aldo, familiari residenti a Plesio;

- AGGIO MATTONE Giacomo, familiari residenti a Vercana;

- ASTRICO Rocco, familiari residenti a Cantù;

- ASTRICO Zelindo, familiari residenti a Cantù;

- BORDESSA Arialdo, familiari residenti a Stazzona;

- BORDESSA CROSTA Lorenzo, familiari residenti a Stazzona;

- FELOJ Leonardo, familiari residenti a Domaso;

- GILARDONI Bernardo, familiari residenti a Bellagio;

- PIAZZI Francesco, familiari residenti a Gravedona ed Uniti;

- RAVA Giuseppe, familiari residenti a Como;

- TAGLIABUE Ettore, familiari residenti a Carugo.