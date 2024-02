Giornata mondiale del malato, il vescovo Oscar Cantoni all’ospedale Sant’Anna

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio, il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto quest’oggi la messa delle ore 16 nella chiesa dell’ospedale Sant’Anna. Il cardinale è stato accolto dai padri camilliani, cappellani dell’ospedale, padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino, dalla direzione (rappresentata dal direttore generale Luca Stucchi, dal direttore sanitario Brunella Mazzei, dal direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, dal direttore amministrativo Giacomo Boscagli) e dalla comunità di Asst Lariana, nonché dai volontari delle numerose associazioni presenti in ospedale. “È bello essere qui oggi insieme, al vescovo e alla comunità ospedaliera, a pregare per i nostri malati - ha sottolineato padre Alessandro - Facciamo nostro l’invito di papa Francesco affinchè nella malattia la prima cura sia la vicinanza piena di compassione e di tenerezza”.

“La giornata del malato è un forte appello, un grande stimolo per ciascuno di noi, che ci obbliga a richiamare a noi stessi la centralità della persona, ossia a prendere coscienza della dignità inalienabile di ogni uomo e di ogni donna” ha osservato il vescovo nell’omelia. “Per voi operatori - ha proseguito - la professione medica o infermieristica è il luogo per diventare santi, la sala operatoria o il letto dei malati diviene l'altare su cui lodare Dio che rende capaci di dono nei confronti di tutti i figli e figlie di Dio, da lui teneramente amati. Il tempo che Dio ci dona diventa l'opportunità per vivere relazioni profondamente umane, tali da considerare come compiuta e ben realizzata la vostra intera esistenza”.

Al termine della celebrazione (trasmessa in diretta sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”), il vescovo ha effettuato una visita nei reparti di Ostetricia (6 i bimbi nati tra ieri sera e oggi), della Terapia Intensiva Neonatale e della Pediatria.