Giornata della legalità: polizia e carabinieri incontrano la scuola media di Cucciago-Grandate-Casnate

L'Istituto comprensivo Cucciago-Grandate-Casnate, con il patrocinio del Comune di Grandate, ha organizzato per la giornata dell’8 marzo un convegno, intitolato “Giornata Nazionale della Legalità”, nel corso del quale è stata trattata la tematica della violenza di genere ed al quale, come ogni anno, sono stati invitati a partecipare quali relatori i rappresentanti delle forze dell'ordine. All’incontro hanno partecipato in qualità di relatori, il primo dirigente della polizia di Stato Ilaria Serpi (a capo della Divisione anticrimine della questura di Como e portavoce della campagna permanente “Questo non è vero”) e il capitano Christian Tapparo, comandante della compagnia dei carabinieri di Cantù. Le forze dell’ordine hanno sensibilizzato la platea di circa 100 ragazzi, sull’odioso fenomeno della violenza di genere ponendo anche indicazioni sugli strumenti che attualmente offre la normativa italiana. Nel contesto del progetto la scuola ha poi illustrato i lavori di gruppo eseguiti dai ragazzi della media Carluccio.