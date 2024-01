Como, un gioco educativo per commemorare Plinio e la sua Storia Naturale

La Biblioteca comunale “Paolo Borsellino”, in collaborazione con Carthusia edizioni, specializzata in editoria per ragazzi, ha realizzato un progetto originale, rivolto ai più giovani e dedicato al bimillenario pliniano. Si tratta di un kit - gioco e un libro illustrato per ragazzi da 8 a 12 anni, denominato “La storia naturale in gioco. Tra realtà e fantastico nel mondo di Plinio il Vecchio”. I kit, dono del Comune di Como, verranno distribuiti in tutte le scuole di Como e nelle biblioteche della provincia di Como. Il gioco è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Cernezzi. Erano presenti Alessandro Rapinese, sindaco di Como, Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como, Chiara Milani, responsabile Biblioteca comunale “P. Borsellino”, Massimiliano Mondelli, presidente Accademia Pliniana, Patrizia Zerbi, editrice e direttore editoriale Carthusia, Giada Negri, illustratrice.