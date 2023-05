Dall'arte all'abbigliamento: ha aperto Gin Boutique, il concept store del Lago di Como

Un progetto imprenditoriale che punta a coniugare la passione per l'arte e l'amore per il lago di Como e per il suo territorio. Parliamo del concept store che ha da poco aperto in centro storico: Gin Boutique. Dove "gin" non ha nulla a che vedere con il noto distillato. Si tratta semplicemente del diminutivo della titolare Ginevra Ruggiano, la giovane imprenditrice che insieme al padre Franco ha deciso di puntare tutto, o quasi, sul marchio "Como Lake", in bella mostra nelle vetrine di via Collegio dei Dottori.

Gin Boutique è un negozio quasi a "chilometro zero", come spiegano Ginevra e Franco: "Quasi tutti i nostri articoli sono legati in qualche modo al territorio del lago di Como, per il quale proviamo da sempre un grande amore, tanto da avergli voluto praticamente dedicare questo negozio. I nostri foulard sono di seta lavorata a Como, così come gli altri capi d'abbigliamento Como Lake sono prodotti nella nostra provincia. Abbiamo voluto tenere alcuni oggetti d'arte del precedente negozio perché ci piacevano molto e poi perché siamo appassionati di arte".

Dal Surrealismo alla Pop Art, passando per l'Impressionismo: tutto in questo negozio strizza l'occhio a qualche riferimento artistico, ma l'originalità e lo stile moderno sono una costante. Del resto tra gli obiettivi commerciali c'è - e non poteva essere altrimenti di questi tempi - quello di proporsi ai turisti. "Crediamo molto nel nome Como Lake - hanno affermato Gin e Franco - e confidiamo di riscuotere successo non solo tra i comaschi, ma anche e soprattutto tra i turisti che possono trovare da noi non il banale souvenir, bensì qualcosa di originale, bello e di qualità".