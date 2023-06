Giardini a lago: il Tar respinge la richiesta di sospensiva avviata dal Pura Vida

Mentre si inaugura proprio oggi il prima tratto del lungolago, sul cantiere dei Giardini a lago pendevano due ricorsi. Quello al Tar dello storico chiosco di Roberto Caterisano, che si era opposto al Comune di Como per ottenere uno stop alla richiesta di liberare l'area in concessione per l'avvio dei lavori di restyling dei Giardini a lago, e di cui si attende ancora la sentenza, e quello del Pura Vida per il quale il Tar ha già invece emesso sentenza, negando la richiesta di sospensiva.

Tuttavia, come noto, il cantiere non partirà il 12 giugno. Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Palazzo Cernezzi ha fatto decadere l'azienda aggiudicataria per vizi procedurali. Ora gli uffici tecnici stanno valutando le altre aziende che avevano partecipato al bando. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora il cantiere dei Giardini a lago potrebbe partire con la fine della stagione estiva, probabilmente a ottobre.