Giardini a lago di Como, uno spettacolo di luce

Como ha voglia di ripendersi i suoi spazi, non solo il lungolago, per il quale si dovrà attendere ancora quasi due anni, incrociando le dita, ma anche, ad esempio i Giardini a lago. Dopo l'approvazione del progetto curato dall'architetto Artuso, che ha mostrato il nuovo volto di una delle zone più preziose del capoluogo lariano, quel che emerge, oltre al'ampio e moderno respiro verde, è il gioco di luci che dona finalmente ai Giardini a lago un aspetto vivo e degno di una città turistica.

Vero è che sono solo rendering e che dovremo aspettare ancora molti mesi prima di vedere l'opera realizzata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, bisogna dire che siamo sicuramente sulla buona strada. Ora vedremo se in questo contesto ci sarà spazio per "salvare" la vecchia fontana per la quale è stata avviata una petizione nelle scorse settimane, sperando che non diventi un ostacolo della nostalgia, uno di quelli in cui Como ha la specialità di inciampare spesso.

E se anche la Ticosa trovasse una soluzione "smart", allora sì che nel giro un lustro, restiamo larghi, Como potrebbe compiere il miracolo di rinascere davvero. E molto certamente dipenderà anche dalle intenzioni del prossimo sindaco di lavorare in questo senso. Ovviamente ora stiamo vivendo i giorni delle promesse elettorali, ma tutti sanno che la città, dopo anni di stampelle, merita di tornare a correre sulle sue gambe.