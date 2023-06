Giardini a lago: salta anche la seconda azienda in graduatoria

Che qualcosa non quadrasse anche con il secondo il graduatoria, lo aveva anticipato lo stesso sindaco ai margini della conferenza stampa del nuovo lungolago di Como. Rapinese aveva infatti ammesso che in Comune stavano valutando, dopo l'esclusione del vincitore, anche il terzo e quarto soggetto che aveva presentato offerta per la riqualificazione dei Giardini a lago. Ora è ufficiale, con tanto di determina nella quale si legge:

"Dallo scorrimento della graduatoria della gara dei lavori, all’esito delle verifiche sul secondo operatore, il Servizio Centrale Affidamenti ha riscontrato, in capo all’operatore economico secondo classificato Helios Consorzio Stabile Società Consortile A.r.l. Viale Enrico Berlinguer 83 92026 Favara (AG), la sopravvenuta carenza della qualificazione per la categoria OS24, classifica III, richiesta nei documenti di gara ai fini della partecipazione alla procedura, come da comunicazione del 07/06/2023 Prot. 66731 del 08/06/2023, agli atti, preannunciando il successivo provvedimento di esclusione dalla gara",

"In seguito alla corrispondenza successivamente intercorsa fra il secondo classificato e il Servizio Centrale Appalti, con comunicazione del 13/06/2023 prot. 68691, agli atti, è stato confermato quanto precedentemente comunicato oltre alla necessità di procedere con l’esclusione di tale operatore economico ai fini del successivo scorrimento della graduatoria".

"Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate: 1. Di procedere con l’esclusione del secondo classificato alla gara per i lavori in oggetto, Helios Consorzio Stabile Società Consortile A.r.l. Viale Enrico Berlinguer 83 92026 Favara (AG)".