Gianluigi Spata rieletto presidente dei medici lombardi

Sono state rinnovate le cariche dei vertici della Federazione Regionale Lombarda degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E’ stato rieletto all’unanimità come presidente per altri 4 anni - cioè fino alla fine del 2024 - Gianluigi Spata, medico di medicina generale, specialista, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como. Suo vice Pierfranco Ravizza, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco. Sui vaccini ai sanitari il presidente Spata si è espresso in modo chiaro: "E' un obbligo morale per chi spesso è a contatto con persone fragili".