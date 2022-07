Gazebo e ventilatori con acqua nebulizzata per alleviare le attese alla biglietteria della Navigazione

Dopo l'ultimo episodio di malore di un anziano in coda alla biglietteria della Navigazione davanti a Piazza Cavour, l'azienda di trasporto lacuale e il Comune di Como hanno elaborato alcune soluzioni per scongiurare nuovi casi simili. Navigazione e Comune si sono incontrati per trovare soluzioni utili e condivise.

"Si è deciso infatti - spiegano da Palazzo Cernezzi - il posizionamento, nel più breve tempo possibile, di nebulizzatori e ventilatori in grado di dare raffrescamento nell’arco di 10 metri intorno al perimetro della biglietteria di piazza Cavour. Inoltre, saranno previsti gazebo che proteggeranno dal sole oltre al posizionamento di un nuovo infopoint (nei pressi del pontile 5) che garantirà ai turisti e ai cittadini un ulteriore punto di informazioni. Queste soluzioni, oltre a tutelare la salute delle persone in coda, potranno agevolare i tempi di permanenza alle casse".