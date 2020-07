Gary Barlow, vacanze sul Lago di Como per il leader dei Take That

Non è più il giovane e avvenente ragazzo che faceva girare la testa a tutte le ragazzine quando nella prima metà degli anni '90 si esibiva con la celebre pop band britannica dei Take That, ma quanto a forma fisica continua a difendersi bene, considerando che ha 49 anni: parliamo di Gary Barlow, voce e leader del gruppo di cui ha fatto parte anche Robbie Williams.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' lui, forse, il primo vero vip internazionale immortalato sul Lago di Como in questa estate segnata dall'emergenza covid. Le foto pubblicate dal giornale britannico Daily Mail ritraggono Gray Barlow sereno, rilassato e divertito con la moglie Dawn Andrews e i figli. Scene di ordinaria vita di vacanza, se non fosse per i luoghi lussuosi che fanno da sfondo al servizio fotografico che ritrae il musicista anche mentre si tuffa nel Lago di Como da uno splendido motoscafo.