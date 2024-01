Gaddi e la nascita di Forza Italia: in un set segreto fece i provini ai futuri candidati

Correva l'anno 1993. Silvio Berlusconi si stava per candidare e un giovane Sergio Gaddi, ai tempi solo 26enne, fu chiamato a collaborare al progetto di Forza Italia. Il suo contributo, però, è fu qualcosa di molto più importante di quanto si possa immaginare. Non si limitò ad appoggiare politicamente il Cavaliere e a candidarsi per il suo partito. Come rivela il Corriere della Sera, a distanza di trent'anni, Gaddi fu chiamato niente meno che per provinare, nel vero senso della parola, i futuri candidati.

Tutto nacque in occasione del primo incontro di Gaddi con Silvio Berlusconi, nella villa di Arcore. Il giovane e ambizioso laureando in economia alla Bocconi stava scrivendo una tesi il cui fulcro sarebbe stata un'intervista a Berlusconi. "Con mio grande stupore - racconta l'atrtuale consigliere regionale forzista - il Presidente me la concesse e in quell'occasione mi propose di partecipare alla fondazione di Forza Italia. Mi disse che stava per fondare un partito che avrebbe vinto le elezioni e io mi offrii subito, in quel momento stesso, per dare una mano".

Fu così che Sergio si trovò a intervistare e "testare" i centinaia di aspiranti forzisti che si dicevano disponibili a candidarsi. In un improvvisato e segreto studio televisivo di via Isonzo a Milano, Gaddi provinò numerosi volti divenuti poi famosi sulla scena politica, come Paolo Romani, Alessandro Meluzzi e Valentina Aprea. Curioso il caso di Stefano Podestà. "Poco prima - racconta Gaddi - era stato componente della commissione di fronte alla quale discutevo la tesi di laurea".

I video dei cosiddetti provini furono poi supervisionati da Piero Zaccarini, Giovanni Pilo e Antonio Palmieri.