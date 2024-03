Gaddi sul caso Torno: "Il lago di Como non è Dubai"

Quella in apertura non è una foto di Torno, meglio specificarlo, ma solo una simulazione creata con l'intelligenza artificiale. Tuttavia potrebbe non essere così lontana dalla futura realtà: senza freni, infatti, il lago di Como potrebbe perdere il suo già precario equilibrio. Non è quindi sorprendente che il progetto del mega resort di Torno stia diventando un vero e proprio caso. Dopo i molti pareri negativi, tra i più articolati ricordiamo quello di Darlo Pandakovic, oggi arrivano le parole di fuoco del consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, che anche in questa occasione, come è sua abitudine, si esprimere in maniera molto netta.

"Il caso Torno - afferma Gaddi - assume una valenza nazionale. Il valore pubblico e universale del lago è la sua bellezza. Il paesaggio è il capitale insostituibile e di maggior valore del nostro Paese, che ricordo essere la prima superpotenza mondiale per numero di siti Unesco. Mi auguro quindi fortemente che il Lago di Como venga rispettato e non corra il rischio di essere sfigurato. Sono certo che la Sovrintendenza, insieme a tutti gli Enti coinvolti, vigilerà con estrema attenzione perché non c'è esigenza o interesse locale che possa consentire l'alterazione dell'equilibrio ambientale, che è patrimonio di tutti.

"Como - conclude Gaddi - non è Dubai, evidentemente, e quindi ogni intervento deve rispettare l'armonia e la cultura dell'ecosistema naturale. In Italia, purtroppo, abbiamo già visto troppi ecomostri che hanno rovinato per sempre una bellezza fragile e invidiata dal mondo intero".