Como, furgone abbatte la sbarra del passaggio a livello

Momenti di caos a Como, tra piazza Verdi e piazza del Popolo, poco prima delle ore 10 del 4 settembre 2020, quando un furgone nell'attraversare i binari del passaggio a livello ha urtato e abbattuto una delle sbarre.

Non è chiaro se il passaggio a livello si stesse chiudendo o aprendo. Resta il fatto che per quasi un'ora i tecnici di Ferrovie Nord Milano hanno dovuto lavorare per aggiustare il danno. Inoltre è stato necessario anche l'intervento della polizia locale sia per presidiare il passaggio a livello in caso transitasse un treno, sia per prendere le generalità del conducente del furgone che ha causato il danno. L'uomo, infatti, si è fermato subito dopo l'urto.