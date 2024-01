Il furgone fermo da un anno nel parcheggio del Bennet diventa una pericolosa discarica

Un furgone fermo da un anno (almeno) nel parcheggio del Bennet di Cassina Rizzardi, ignorato da chi potrebbe e dovrebbe rimuoverlo ma utilizzato da tutti come una sorta di discarica. Ci scrive Mario: "Buongiorno volevo segnalarvi una cosa. È da un anno e più è stato abbandonato questo furgone demolito dove dentro ci stanno buttando di tutto dall’olio esausto per auto a copertoni a forni da casa, macerie.

È una cosa spaventosa e pericolosa anche perché ci sono molti ragazzini che girano con le bici e quel furgone con i vetri rotti e pieno di rifiuti è pericolosissimo. Ho chiamato i vigili e dicono che non possono fare nulla e i carabinieri idem ma è possibile? Se io lasciassi un auto abbandonata in un parcheggio pubblico dopo 3 giorni me la portano via con tanto di verbale e questo furgone può stare lì ed è un enorme pericolo nel parcheggio del Bennet di Cassina Rizzardi".