Niente fuochi all'Isola Comacina? I botti sul lago di Como li fa Griante

Una notte romantica di San Giovanni. Non all'isola Comacina, dove per il terzo anno consecutivo e un po' a sorpresa i fuochi non si terranno, ma in quel di Griante, per la precisioni nello specchio d'acqua del lago di Como antistante la frazione di Cadenabbia.Ad annunciarlo è stato il sindaco Pietro Ortelli, che non voleva interrompere nuovamente una storica tradizione del Lario. E allora, almeno per questa estate, con la speranza di restituire il prossimo anno il testimone alla Tremezzina, il 25 giugno i fuochi li farà il Comune di Griante. La serata, organizzata dalla Pro Loco, sarà quindi un unicum, senza alcuna pretesa di mettersi in concorrenza con i gettonatissimi vicini di casa. D'altronde viene alla mente il vecchio detto popolare: San Giovanni non vuole inganni