Fuochi di San Giovanni, la pioggia non ferma la festa

Nonostante le avverse condizioni meteo, che hanno rischiato di rendere impossibile gli attesi fuochi di San Giovanni all'isola Comacina, l'evento c'è stato. L'inizio, previsto per le 22.30, è però slittato perché le barche, seppure fossero molte meno del solito a causa del maltempo, erano troppo vicine all'isola. E poi la pioggia, i fischi del pubblico in attesa in Tremezzina fin dal pomeriggio, e fuochi d'artificio al via in ritardo di quasi un'ora. Una festa che alla fine non si è arresa dal solito cielo nero di questa estate 2024 che sul lago di Como non vuole proprio arrivare. Annullata invece la storica processione di domenica 23 giugno.