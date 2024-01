Capodanno a Como, la pioggia non ferma la festa: in migliaia sul lungolago per i fuochi d'artificio

La pioggia che a tratti è scesa durante la sera del 31 dicembre, ha graziato il momento dei festeggiamenti per il nuovo anno e così migliaia di comaschi e di visitatori provenienti da fuori provincia si sono potuti riversare sul lungolago per vedere i fuochi d'artificio. Lo spettacolo pirotecnico per salutare l'anno che si chiude e dare il benvenuto a quello nuovo, ha illuminato il primo bacino del lago. I fuochi lanciati dalla diga foranea hanno acceso il cielo per quasi mezz'ora. Nel complesso la notte in città si è svolta in modo allegro ma tranquillo, senza che si registrassero imprevisti.

