Funivia di Pigra ancora chiusa, obiettivo: "Riaprire entro l'estate"

Lo scorso anno era stata visitata anche dal Governatore Attilio Fontana che si era così espresso : "Con questa stupenda vista del Lago di Como parte la mia giornata in ascolto delle comunità montane comasche e lecchesi". Tuttavia, il gioiello che unisce Argegno a Pigra, che all'arrivo regala una vista mozzafiato sul lago di Como, è chiusa per manutenzione. La funivia più ripida d'Italia, è ferma da mesi per alcuni lavori di manutenzione che tardano a finire. “L’obiettivo è riaprire entro l’estate”: ad annunciarlo, i sindaci di Argegno e Pigra, rispettivamente Anna Dotti e Giovanni Balabio, che hanno portato all’attenzione dei vertici del governo lombardo, dove siede in qualità di consigliere anche la stessa Dotti, il problema della storica funivia, chiusa dallo scorso autunno.

“Stiamo realizzando i lavori sull’impianto – ha spiegato Giovanni Balabio - che prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, con un finanziamento regionale di circa 650mila euro. Abbiamo avuto dei ritardi a causa dei tempi di approvazione del contributo e della prima gara andata deserta. Ma il vero problema è l’affidamento della gestione del servizio. La proprietà è del Comune e la gestione è dell’Agenzia del Trasporto Pubblico, che ha deciso di indire un’unica gara per l’affidamento del servizio delle sette funivie del territorio. I tempi, però, saranno lunghi e ora dobbiamo trovare una soluzione di transizione, individuando un soggetto che possa gestire l’impianto.

Un altro problema è quello del personale: "Abbiamo macchinisti e agenti di stazione, ma - ha spiegato il sindaco di Pigra - mancano i capiservizio. La chiusura della funivia è un disagio per tutti, cittadini, attività commerciali e certamente anche per i tanti turisti che soprattutto in estate amano utilizzare l'impianto. Il nostro obiettivo resta quello di riuscire a riaprire almeno a partire da giugno".