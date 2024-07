Pigra, apertura della funivia: a che punto sono

Completate in questi giorni le verifiche e gli approfondimenti svolti con gli uffici competenti del Ministero, ora si affronta la fase di progettazione finale sugli elementi emersi per il miglioramento delle funzionalità dell’impianto, volto a un miglioramento complessivo del servizio a favore dei viaggiatori che torneranno a visitare l’abitato di Pigra e ad apprezzare il panorama mozzafiato lungo la risalita con la funivia.

È già stato presentato in questi giorni uno studio di fattibilità che ha incontrato un primo accoglimento da parte degli uffici ministeriali, ora si dovrà presentare il progetto esecutivo e richiedere il parere agli Enti posti a tutela dei diversi vincoli, fra cui quello idrogeologico, paesaggistico e di area boscata, che caratterizzano il territorio lungo il quale insiste il tracciato della funivia fra i comuni di Argegno e di Pigra.

A seguire, ci si aspetta l’atteso nulla osta alla ripartenza del servizio viaggiatori da parte proprio degli uffici ministeriali già interessati (ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali del Ministero dei Trasporti), che svolgono alti compiti di alta sorveglianza proprio a garanzia della massima sicurezza dei viaggiatori.

Sulla data di riapertura è ancora difficile fare una previsione, che potrà essere più certa fra qualche giorno, dopo le ultime interlocuzioni tecniche con ANSFISA e gli Enti competenti sui vincoli territoriali esistenti, superati i quali l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ATM Milano – gestore del servizio - e i Comuni di Argegno e di Pigra annunceranno la data di riapertura del servizio.

Ricordiamo che la funivia di Pigra, che permette di raggiungere, in 4 minuti, superando un dislivello di 648 metri, il più bel terrazzo esistente nelle Prealpi Comasche, collega Argegno a Pigra ed è chiusa ormai dall’Ottobre del 2022 per interventi di manutenzione straordinaria.

La ripartenza della funivia di Pigra, tanto attesa sia dai cittadini che dai turisti, rappresenta una ulteriore testimonianza del lavoro di programmazione dei trasporti pubblici svolto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese in collaborazione con la Provincia di Como e i comuni di Argegno e Pigra e si inserisce nel progetto di messa in rete per il pieno sviluppo delle potenzialità turistiche dei territori interessati.