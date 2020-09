Don Roberto Malgesini, i funerali venerdì a Regoledo di Cosio

Accogliendo il desiderio della famiglia, i funerali di don Roberto Malgesini si svolgeranno nel suo paese di origine, a Regoledo di Cosio. Le esequie si svolgeranno il 18 settembre 2020 alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. I funerali saranno presieduti dal vescovo monsignor Oscar Cantoni e concelebrati, per comprensibili esigenze di spazio, da un ristrettissimo numero di sacerdoti, designati in rappresentanza del presbiterio diocesano. All’interno della chiesa e anche nello spazio esterno le norme di prevenzione e contenimento del coronavirus imporranno una severa limitazione dei posti e il rispetto del distanziamento. Sarà possibile seguire il rito via streaming sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”.

Sabato 19 settembre, invece, alle ore 9.30, in cattedrale, a Como si terrà la Santa Messa di suffragio.

