I funerali di Don Roberto Malgesini: diretta streaming da Regoledo di Cosio

Si celebrano oggi, 18 settembre 2020, i funerali di Don Roberto Malgesini, il parroco ucciso in piazza San Rocco a Como da un un uomo tunisino di 53 anni. Su richiesta della famiglia la cerimonia funebre viene celebrata nella chiesa di Regoledo di Cosio, località in provincia di Sondrio della quale Don Roberto era originario. Il funerale viene trasmesso in diretta streaming sul canale del Settimanale della Diocesi di Como.

